2018-09-27T13:51:52+03:00
Общество

Куйбышевский район получил от КНПЗ благотворительные сертификаты

Нефтепереработчики традиционно оказывают финансовую помощь учреждениям образования и ветеранским организациям
Анна ФЕДОРОВА
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Детские сады и школы получили от нефтепереработчиков сертификаты, средства которых пойдут на ремонты помещений, покупку игрового оборудования, мебель.

Музыкальная школа имени Чайковского приобретет новые инструменты, молодежный центр «Диалог» - компьютеры.

- Огромное спасибо заводу за ежегодную помощь, - благодарит директор музыкальной школы Вера Бодрова. – И большое спасибо за отремонтированный Дворец культуры – мы получили там дополнительное светлое, красивое помещение.

Еще один адресат, которому завод ежегодно помогает – Самарский политехнический колледж. Это единственное в Куйбышевском районе учреждение среднего профессионального образования. В этом году финансовая поддержка от завода пойдет на закупку оборудования для лаборатории.

- Большинство работников Куйбышевского НПЗ – жители Куйбышевского района, - отметил генеральный директор АО «КНПЗ» Сергей Чепурнов. – Нам важно, чтобы они имели возможность заниматься спортом и культурно проводить время, а их дети – расти в уютных детских садиках и поучать образование в оснащённых школах.

Торжественное вручение благотворительных сертификатов в Куйбышевском районе Самары.

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