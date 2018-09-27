«Снова активизировались дорожные черви?»: в Самаре на Гастелло провалился внедорожник

27 Сент. 13:31 2018-09-27T13:31:35+03:00

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Четверг, 27 сентября, стал для владельца внедорожника «Ниссан» не самым удачным днем. Дело в том, что он стал жертвой вновь активизировавшихся дорожных червей. Машина самарца провалилась под землю на пересечении улицы Гастелло и Московского шоссе.

По словам очевидцев, которые опубликовали фото происшествия в соцсетях, иномарка «нырнула» в самарские глубины передним левым колесом. Из-за этого остальные колеса внедорожника повисли в воздухе.

Фото: Виталий Фитисов

Данное ЧП сразу вызвало большой интерес у интернет-пользователей. Самарцы выдвигают самые необычные причины случившегося. Кто-то шутит, что автомобилист решил поменять колесо, но не нашел домкрат, а кто-то уверен, что машина упала сверху и воткнулась в землю, потому как все произошло на газоне.