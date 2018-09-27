Самарский университет вошел в число лучших вузов мира

27 Сент. 13:50 2018-09-27T13:50:37+03:00

Среди 35 российских вузов, также попавших в этот рейтинг, он занял 14 строчку

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в число лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Среди 35 российских университетов, которые попали в этот рейтинг, Самарский университет занял 14 позицию.

Всего же исследование журнала включает в себя 1250 вузов из 86 стран. В глобальном рейтинге Самарский университет находится в группе вузов, расположившихся на 801-1000 местах.

Достичь таких высот самарскому вузу помогло то, что образовательный процесс в нем идет по международным стандартам и то, что он привлекает ведущих иностранных ученых, а также иностранных студентов. Кроме того, немаловажную роль в признании Самарского университета одним из лучших в мире сыграло объединение аэрокосмического и классического вузов и его доход от индустриальных партнеров.