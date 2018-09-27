В свежем выпуске самарской «Комсомолки» выйдет детская настольная игра про футбол

27 Сент. 13:53 2018-09-27T13:53:35+03:00

Купить газету можно в отделениях «Почты России» и в газетных киосках

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В свежем выпуске газеты «Комсомольская правда» жителей Самарской области ждет сюрприз – детская настольная игра «Футбольный мяч». Точные пасы, опасные удары, хитрые комбинации и яркие эмоции! Сыграть можно будет как за «Крылья Советов», так и за их соперников – команду в бело-красной форме. Правила игры и задания вы сможете найти в газете.

Футбол – игра с богатой историей. Сегодня это самый популярный вид спорта в мире. Выйти на футбольное поле с друзьями вы можете уже сейчас! «КП-Самара» вам в этом поможет.

В продаже свежая «Комсомолка» появится уже в эту пятницу, 28 сентября. Найти ее можно в отделениях «Почты России» или в газетных киосках.

Поддержи «Крылья Советов» вместе с «КП-Самара»!

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