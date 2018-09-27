2018-09-27T14:53:34+03:00
Общество

Стало известно, сколько самарские работодатели готовы платить воспитателям

Ожидания воспитателей и предложения работодателей в плане зарплаты немного расходятся
Анастасия ФИЛАТОВА
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За последний год востребованность в этих сотрудниках выросла в 2 разаЗа последний год востребованность в этих сотрудниках выросла в 2 разаФото: Архив "КП"
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Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, сколько в Самарской области готовы платить воспитателям, и какие требования работодатели предъявляют к ним.

Так, зарплатные ожидания воспитателей региона немного не сходятся с реальностью. Они согласны работать за 20 тысяч рублей, а вот работодатели готовы платить им на тысячу рублей больше. При этом среднее предложение по рынку труда в Самарской области – 37 026 рублей.

По сравнению с прошлым годом потребность в воспитателях в губернии возросла в 2 раза, а число соискателей – в 2,5 раза. Чаще всего жители региона пытаются устроиться воспитателями в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске.

По данным аналитиков, воспитателями в Самарской области хотят работать женщины в возрасте от 18 до 30 лет, большая часть из которых – 40% – имеют большой опыт работы, либо вообще без опыта – 30%. Что касается предпочтений работодателей, то им нужны сотрудники с опытом работы 1-3 года, высшим образованием и обладающие дополнительными навыками, к примеру, умением поддержать эмоциональное состояние ребенка.

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