Самарский аэропорт готовится к зиме

27 Сент. 15:04 2018-09-27T15:04:36+03:00

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Службы Курумоч готовятся к осенне-зимнему периоду. Персонал аэропорта проходит теоретическую подготовку. Так, в службе наземного обслуживания (СНО) идут занятия по технологии работы с воздушными судами в морозы и метели. Скоро специалистам это службы вновь придется проводить противообледенительную обработку воздушных судов. Чтобы в будущем не было сбоев, сейчас профилактику проходят все машины-диайсеры аэропорта. В это же время идет отбор проб из запасов протиообледенительной жидкости (ПОЖ) для их анализа. Перед началом сезона ПОЖ должна получить паспорт пригодности. По нормативам, аэропорт круглогодично должен иметь запас ПОЖ на 10 дней. Для предстоящей зимы Курумоч закупит около 300 тонн.

К холодам готовится и аэродромная служба. Так обновлена дневная маркировка аэродрома, закуплен жидкий и гранулированный реагент. После вода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы очищать от снега придется почти 1 млн кв. метров. Служба спецтранспорта и ремонта уже готовит парк техники. Работоспособность аэропорта этой зимой будут обеспечивать два десятка специализированных машин.

Осенне-зимняя навигация во всех аэропортах начинается в последние выходные октября, а резкие похолодания и первый снег в Самаре, то есть фактическое начало работ спецтехники, регулярно происходит в первой декаде октября. По нормативам максимальная высота свежевыпавшего снега на полосе не должна превышать 12 мм, поэтому работать спецтехника начинается при первых признаках снегопада.