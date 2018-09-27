Георгий Бердюков перешел из «Амура» в «Ладу»
Защитник хабаровского «Амура» Георгий Бердюков продолжит карьеру в тольяттинской «Ладе». Клубы произвели обмен: за игрока «Амур» получил денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.
- В сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за «Амур в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Георгий провел 3 игры за красноярский «Сокол» в ВХЛ, где сделал одну результативную передачу, - говорится в сообщении.
Контракт с защитником рассчитан до конца этого сезона. Выступать Бердюков в «Ладе» будет под 49 номером.
Напомним, «Лада» после семи туров занимает 3 место в регулярном чемпионате ВХЛ. Следующий матч тольяттинцы сыграют 1 октября. Дома «Лада» примет «Сарыарку».