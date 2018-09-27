В Самаре собираются снести несколько домов на улице Буянова

27 Сент. 15:20 2018-09-27T15:20:01+03:00

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В Ленинском районе Самары планируется снести несколько одноэтажных и двухэтажных домов. Сделать это власти города намерены в рамках развития территории площадью 0,43 га в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской.

Согласно постановлению главы Самары Елены Лапушкиной, опубликованном на официальном сайте администрации, сносу подлежат дома на улице Буянова под номерами 113, литеры А, а, а1; 115, литеры А, Б, В; 117/91А. Часть этих домов – деревянные. Года постройки – 1890 и 1917. Что планируется разместить на месте этих домов, пока не известно.