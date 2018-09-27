2018-09-27T15:43:47+03:00
Общество

В двух самарских ТЦ торговали подделками Reebok, Gucci и Adidas

Таможенники нашли около 3 тысяч «левых» товаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Недавно торговые центры Самары подверглись проверке таможенников и полицейских. Правоохранители искали в них товары с подделкой. Без «улова» они не остались. В ТЦ «Московский» и «Юность» сотрудники таможни нашли 2894 «левых» товаров. В частности, они обнаружили обувь, одежду и сумки, изготовленные под известными брендами: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, Converse.

Весь товар пришлось изъять. Таможенники отправили его на экспертизу, которая подтвердила их подозрения насчет подделки.

- Словесные и изобразительные обозначения на этих товарах сходны до степени смешения с зарегистрированными общеизвестными отварными знаками. Это говорит о явных нарушениях интеллектуальной собственности правообладателей известных брендов, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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