2018-09-27T16:13:20+03:00
Спорт

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира по теннису в Ухане

Самарская спортсменка проиграла представительнице Австралии Эшли Барти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анастасия ПавлюченковаФото: Анастасия ПавлюченковаФото: Instagram.com
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Самарчанка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на турнире по теннису в Ухане (Китай). К сожалению, наша спортсменка в четвертьфинале не смогла обыграть австралийку Эшли Барти.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Анастасия Павлюченкова дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету представительницы Австралии 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов.

К слову, покинула турнир и другая спортсменка из Самарской области – 21-летняя тольяттинка Дарья Касаткина. Она не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв теннисистке из Словакии Доминике Цибулковой. Их матч длился 1 час 40 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

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