Сильный ветер будет бушевать в Самарской области до вечера пятницы

27 Сент. 16:31 2018-09-27T16:32:19+03:00

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Конец рабочей недели в Самарской области выдастся ветреным и дождливым. По данным Приволжского УГМС, с 19 часов четверга, 27 сентября, до 19 часов пятницы, 28 сентября, местами по региону ожидается небольшой и умеренный дождь, а также юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8 °С, днем +10…+15 °С, в Самаре ночью +6…+8 °С, днем +13…+15 °С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улицах; не стоять и не ходить возле ЛЭП, деревьев, рекламных конструкций и непрочных навесов. Водителям сотрудники МЧС советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.