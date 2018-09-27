В Самаре прокуратура передумала требовать ужесточения наказания по делу Любови Картамышевой

27 Сент. 18:50 2018-09-27T18:50:12+03:00

В Самаре прокуратура больше не имеет вопросов к Картамышевой Фото: Сергей КУРОЧКИН

Экс-директора первой гирмназии судили за превышение должностных полномочий, и сначала гособвинение подало аппеляцию, требуя посадить женщину на 7 лет

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В Самаре прокуратура не будет добиваться ужесточения наказания для экс-директора первой гимназии Любови Картамышевой. Женщину судили за превышение должностных полномочий (сначала речь шла о взятке, но потом дело переквалифицровали). Суд признал ее виновной, назначил штраф 80 тыс рублей, но потом его отменили, учитывая проведенное подозреваемой время в СИЗО.

Гособвинение настаивало на более жестком наказании и даже подало апелляцию, требуя для Картамышевой семь лет заключения и штраф.

- Поздравляю нашу подзащитную и коллег с принятым государственным обвинением решением об отзыве поданного на приговор апелляционного представления, - написал адвокат Картамышевой Вячеслав Яблоков. - Приговор считается вступившим в законную силу! Те, кто искренне болел и поддерживал Любовь Владимировну, сочувствовал ей в этой нелёгкой жизненной ситуации, могут смело поздравить её с завершением этого ужаса.

Напомним, что речь шла о 520 тысячах рублей, переданных директору одной из родительниц, которая мечтала о поступлении ребенка в эту гимназию. Сама Картамышева до конца утверждала, что это был благотворительный взнос.

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