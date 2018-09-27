Капитана гандбольной "Лады" из Тольятти Дарью Дмитриеву взяли в сборную России

27 Сент. 19:29 2018-09-27T19:29:40+03:00

Дарья Дмитриева сыграет за сборную в очередной раз Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На сборы вызывали четверых игроков тольяттинского клуба, но место в команде досталось только одной Дарье

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Капитан гандбольной "Лады" из Тольятти Дарья Дмитриева выступит за сборную России. Всего из состава команды на сборы вызывали четверых девушек, но место досталось только одной. Как сообщает официальный сайт клуба, сборы проходили в Подмосковье 17 сентября. Полноценно принять в них участие не смогла из-за травмы Полина Ведехина.

- Сейчас Полина проходит курс лечения, а Алена Амельченко и Елена Уткина уже возвращаются в расположение команды в Тольятти, чтобы готовиться к очередным матчам Лиги в Волгограде и Астрахани, - рассказали в пресс-службе.

Сборная России утром 28 сентября отправится на товарищеские игры в Германию. Первый контрольный поединок с немками сыграют 29-го, второй - 30-го. Также в сборной гандболистки "Ростов-Дон", "Астраханочка" и "Кубань".

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