В Самаре металлическим листом придавило наладчика на базе на Товарной

27 Сент. 20:05 2018-09-27T20:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на металобазе на Товарной погиб наладчик грузового участка. Его придавило металлическим листом, который он же плохо закрепил на подъемном кране. ЧП произошло ранним утром, мужчина погиб под железными листами.

- Гибель мужчины произошла в результате нарушения правил безопасности, - рассказал КП-Самара собственный источник.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.