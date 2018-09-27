В Самаре металлическим листом придавило наладчика на базе на Товарной
ЧП произошло ранним утром
Мужчину придавило металлическим листом
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В Самаре на металобазе на Товарной погиб наладчик грузового участка. Его придавило металлическим листом, который он же плохо закрепил на подъемном кране. ЧП произошло ранним утром, мужчина погиб под железными листами.
- Гибель мужчины произошла в результате нарушения правил безопасности, - рассказал КП-Самара собственный источник.
Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.