Не пережила зиму: в Алексеевке снова требует ремонта дорога, на которую потратили 1,7 млн рублей

27 Сент. 20:34 2018-09-27T20:39:07+03:00

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В селе Алексеевка осенью так хорошо починили дорогу, что уже зимой на ней появились выбоины. Как выяснили активисты проекта "За честные закупки" Общероссийского народного фронта, на ремонт было потрачено 1,7 млн рублей. И это явный пример неэффективного расходования средств из бюджета.

- Более подробная проверка показала, что контракт был заключен с фирмой, аффилированной с другой коммерческой организацией, находящейся в реестре недобросовестных поставщиков, - рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин в свою очередь рассказал, что все заключения экспертов уже передали в прокуратуру. И ее сотрудники подозрения подтвердили: например, выяснилось, что подрядчик использовал не тот материал, который предусмотрен контрактом, то есть деньги были заплачены за невыполненную работу. Также Вадим Нуждин отметил, чтро такая совместная работа с правоохранительными органами и наладившееся взаимодейтсвие помогают реально сберегать бюджет.

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