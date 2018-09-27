Здесь учили Дзагоева и Зобнина: об академии Коноплева из Тольятти сняли документальный фильм
На телеканале Матч ТВ презентуют новый проект "С чего начинается футбол". Пилотный выпуск журналисты посвятили знаменитой академии им. Юрия Коноплева. Отсюда вышли игроки сборной России Дзагоев и Зобнин, а сегодня у школы есть и проблемы: это отсутствие спонсора, собственной взрослой команды - а ведь это неопределенное будущее для выпускника. 30 сентября в 12.50 на канале "МАтч ТВ" покажут, что же увидели в Тольятти журналисты федерального канала, познакомят с тренерами и новыми воспитанниками академии.
- Задача программы рассказать не только об академиях передовых клубов России, но и региональные. Мы сравнили положение дел в российских и европейских академиях, - рассказали на Матч ТВ. - Документальный цикл состоит из 4 выпусков по 24 минуты. Съемки первого выпуска документального фильма состоялись с одной из самых известных академий имени Юрия Коноплева.
В программе можно будет увидеть интервью тренера Романа Зобнина, Игоря Осинькина, который привел в академию юного Дзагоева и, конечно же, рассказы самих футболистов о своей "альма-матер".
- Руководство центра подготовки футболистов сейчас ищет спонсоров для взрослой команды. В целом инфраструктура действует, но многим объектам требуется косметический ремонт. Бренд академии футбола имени Юрия Коноплева работает, и со всей страны сюда едут дети учиться футболу, - добавляют журналисты телеканала.
Второй выпуск будет посвящен воспитанникам школы Чертаново.
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