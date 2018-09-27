Здесь учили Дзагоева и Зобнина: об академии Коноплева из Тольятти сняли документальный фильм

27 Сент. 21:38 2018-09-27T21:42:13+03:00

Проект о том, как живет сегодня академия, где нет взрослой команды и спонсоров, выясняли журналисты телеканала "Матч ТВ"

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На телеканале Матч ТВ презентуют новый проект "С чего начинается футбол". Пилотный выпуск журналисты посвятили знаменитой академии им. Юрия Коноплева. Отсюда вышли игроки сборной России Дзагоев и Зобнин, а сегодня у школы есть и проблемы: это отсутствие спонсора, собственной взрослой команды - а ведь это неопределенное будущее для выпускника. 30 сентября в 12.50 на канале "МАтч ТВ" покажут, что же увидели в Тольятти журналисты федерального канала, познакомят с тренерами и новыми воспитанниками академии.

- Задача программы рассказать не только об академиях передовых клубов России, но и региональные. Мы сравнили положение дел в российских и европейских академиях, - рассказали на Матч ТВ. - Документальный цикл состоит из 4 выпусков по 24 минуты. Съемки первого выпуска документального фильма состоялись с одной из самых известных академий имени Юрия Коноплева.

В программе можно будет увидеть интервью тренера Романа Зобнина, Игоря Осинькина, который привел в академию юного Дзагоева и, конечно же, рассказы самих футболистов о своей "альма-матер".

- Руководство центра подготовки футболистов сейчас ищет спонсоров для взрослой команды. В целом инфраструктура действует, но многим объектам требуется косметический ремонт. Бренд академии футбола имени Юрия Коноплева работает, и со всей страны сюда едут дети учиться футболу, - добавляют журналисты телеканала.

Второй выпуск будет посвящен воспитанникам школы Чертаново.

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