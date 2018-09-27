2018-09-28T10:30:31+03:00
Спорт

Потрепали нервы: Крылья Советов выиграли у Тамбова в добавленное время в Кубке России

Самарский клуб теперь сыграет с "Краснодаром" в 1/8 Кубка страны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Завершился матч 1/16 финала ОЛИМП Кубка России между "Тамбовом" и "Крыльями Советов" на стадионе "Спартак". В основное время игра закончилась ничейным счетом 1:1, однако клубам было необходимо выбрать победителя. Поэтому игра перешла в дополнительные таймы.

В первом тайме "Крылья Советов" выглядели откровенно слабее хозяев поля. Команда Андрея Тихонова как будто растерялась, большинство моментов были за "Тамбовом". Несколько ошибок, неуверенные удары привели к тому что на 38 минуте первый мяч забил Данил Кленкин, экс-игрок "Крыльев". В этом тайме именно за "Тамбовом" было больше стандартов, исполненных, правда, тоже немного неуклюже.

А вот во втором тайме самарцы как будто опомнились. На замену вышли Чичерин и Ткачук, оживились атаки. И вот уже на 73 минуте Ткачук красиво проводит мяч в контратаке по кромке поля, принимает его Канунников, передает на Чичерина - и мяч в воротах Смирнова.

А вот уже в дополнительное время отметился Антон, Блестящий удар со штрафного от легионера самарского клуба выводит команду вперед. В конце игры могли увеличить отрыв "Крылья", но Денис Ткачук почему-то никак не хотел попадать в ворота.

Теперь "Крыльям" предстоит сыграть в 1/8 финала с "Краснодаром". Впереди же у клуба игры в РПЛ: с "Рубином" и "Динамо". Это первая победа "Крыльев" после 2 громких поражений.

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