В Самаре нашлись две пропавшие девочки-подростка

28 Сент. 08:14 2018-09-28T08:29:11+03:00

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В Самаре благополучно завершились поиски 16-летней Анастасии Т. и 13-летней Виктории Ш. Напомним, первая девочка пропала 21 сентября, а вторая перестала выходить на связь с близкими 23 сентября.

Обеих несколько дней разыскивали родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В четверг, 27 сентября, стало известно, что девочки нашлись. Они живы и здоровы. Подробности того, где они пропадали все это время, не раскрываются.