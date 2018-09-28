В Самаре нашлись две пропавшие девочки-подростка
Поиски девочек велись на протяжении почти целой недели
Поиски пропавших подростков завершились благополучноФото: Соцсети
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В Самаре благополучно завершились поиски 16-летней Анастасии Т. и 13-летней Виктории Ш. Напомним, первая девочка пропала 21 сентября, а вторая перестала выходить на связь с близкими 23 сентября.
Обеих несколько дней разыскивали родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В четверг, 27 сентября, стало известно, что девочки нашлись. Они живы и здоровы. Подробности того, где они пропадали все это время, не раскрываются.