Самарский ХК ЦСК ВВС покидает форвард Разат Тимиров

28 Сент. 08:46 2018-09-28T08:46:40+03:00

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Два игрока самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС – форварды Разат Тимиров и Ислам Хасанов – перешли в казанский клуб «АК Барс». Такое решение принял ХК «Нефтехимик», у которого самарцы арендовали игроков.

Напомним, 19-летний нападающий Ислам Хасанов в сезоне 2018/2019 провел одну игру за ЦСК ВВС в ВХЛ. Особыми достижениями он в этой игре не отличился. А 19-летний нападающий Разат Тимиров провел за самарский клуб 7 матчей в ВХЛ. За это время он набрал 6 очков: 4 гола и 2 передачи, что позволило ему занять первое место в списке бомбардиров ЦСК ВВС.

– Решение об обмене принято с учётом интересов как клуба, так и игроков. Разат Тимиров в таком возрасте уже играет на уровне ВХЛ и набирает очки, Ислам Хасанов – один из лучших бомбардиров своей команды в МХЛ, к тому же, он воспитанник «Ак Барса», что для нас тоже немаловажно, - прокомментировал переход игроков генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.