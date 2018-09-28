Мини-футбол: самарское «Динамо» разгромило в товарищеском матче «Норильский никель» 5:1

28 Сент. 09:07 2018-09-28T09:15:18+03:00

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Мини-футбольное «Динамо-Самара» в товарищеском матче переиграло «Норильский никель». Матч в спортивном комплексе «Строитель» в подмосковных Мытищах закончился со счетом 5:1 в пользу самарцев. За «Динамо» отличились Шевчук, Крылов, Заболонков, Саносян и Гончаров. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды.

- Постарались в сегодняшнем матче дать игровую практику всем футболистам команды. Играли в три четвёрки и были задействованы все три наших вратаря. Всеми тремя «квартетами» я остался доволен. Есть моменты в игре, которые нуждаются в качественном улучшении, но по самоотдаче у меня к парням претензий нет, - сказал после матча главный тренер «Динамо-Самара» Максим Горбунов.

Напомним, ближайший матч в чемпионате России «динамовцы» проведут во вторник, 16 октября, против клуба «БЛиК» из Нефтеюганска.