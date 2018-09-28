2018-09-28T09:29:16+03:00
Спорт

Андрей Тихонов: «Поражения в РПЛ не давали футболистам раскрепоститься»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал кубковый матч с «Тамбовом» и состояние своей команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главный тренер «КС» отметил, что игра получилась тяжелаяГлавный тренер «КС» отметил, что игра получилась тяжелаяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал игру против «Тамбова» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, «КС» добыли победу в дополнительное время 2:1. У самарцев отличились Чичерин и Антон.

- Сегодня мы сыграли по другой схеме. В первом тайме игра у нас местами не получалась, мы допускали простые ошибки. Плюс «Тамбов» – очень организованная команда, которая умеет играть в футбол. Перед матчем я ребят предупреждал, что нам предстоит игра с лучшим клубом ФНЛ на данный момент. Услышали меня не все, мы пропустили гол. Во втором тайме нам пришлось перестроить схему, освежить игру заменами. Мы стали играть лучше, - цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев».

Главный тренер «КС» также отметил, что игра получилась тяжелая. Сейчас футболисты «Крыльев» зажаты из-за крупных поражений от «Арсенала» и «Краснодара». По словам Тихонова, поражения в РПЛ не давали игрокам самарской команды раскрепоститься.

- Будем готовиться к «Рубину», - подытожил Тихонов.

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