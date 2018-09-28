В Самаре и Тольятти жителям домов без счетчиков вдвое повысят плату за горячую воду

28 Сент. 09:39 2018-09-28T09:40:02+03:00

Заплатить на 50% больше придется уже в октябре

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Энергетики собираются повысить плату за горячую воду в Самаре и Тольятти. Изменения коснутся тех управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, которые до 1 сентября 2018 года в обязательном порядке не установили общедомовые счетчики.

- Те исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% - за горячую воду, - отметил директор Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Из-за отсутствия счетчиков жилищным организациям придется заплатить за горячую воду вдвое больше уже в октябре. Энергетики предупреждают, что увеличение счетов УК могут перераспределить на собственников жилья. Поэтому жителям домов стоит проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых счетчиков и потребовать установить их в случае отсутствия.