2018-09-28T10:01:33+03:00
Происшествия

Мужчина с двумя ножами «не пустил» самарца на набережную

Уроженец соседней республики, размахивая холодным оружием, порезал живот самарцу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в центре Самары произошло вооруженное нападение на одного из местных жителей. 41-летний самарец направлялся на набережную реки Волги, когда ему внезапно перегородила дорогу компания мужчин. Чем-то они друг другу не понравились, и между ними завязался конфликт, который в дальнейшем перерос в потасовку. Один из мужчин выхватил два ножа и начал размахивать ими перед самарцем. Один из его замахов нашел свою цель – он порезал своему оппоненту живот.

К счастью, потасовку заметили инспекторы ДПС и быстро разняли дерущихся. Полицейские задержали нападавшего и оказывали пострадавшему первую помощь до приезда медиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным правоохранителей, задержанный - 41-летний безработный и ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик.

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