В Чапаевске парень на «Калине» сбил сидящего на дороге мужчину

28 Сент. 10:22 2018-09-28T10:22:41+03:00

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В четверг, 27 сентября, около 18:40 на улице Кутузова в Чапаевске произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны улицы Суворова в направлении улицы Овражной, напротив дома № 115 по улице Кутузова сбил 63-летнего мужчину. Последний сидел на проезжей части в 12 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате случившегося мужчина получил травмы, с которыми медики скорой помощи доставили его в больницу. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.