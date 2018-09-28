2018-09-28T10:35:40+03:00
Происшествия

В подъезде дома в Самаре мужчина укусил за лицо электромонтера

На днях по факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: из архива "КП"
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8 марта из подъезда дома на улице Гвардейской в областной столице в больницу госпитализировали 32-летнего жителя поселка Новосемейкино. Врачи диагностировали мужчине, которые работает электромонтером, травму головы и укушенную рану лица. Только на днях по этой ситуации приняли процессуальное решение.

- 26 сентября возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска установили, что ранение потерпевший получил в ходе распития спиртных напитков в подъезде и ссоры, возникшей во время этого, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемый у силовиков уже есть. Это ровесник пострадавшего, который раньше уже был три раза судим, в том числе и за аналогичное преступление.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают заниматься расследованием.

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