Автобусные перевозки между «Волгарем» и Красным Кряжком решили продлить

28 Сент. 10:41 2018-09-28T10:41:26+03:00

Автобусы будут ходить по этому маршруту до конца ноября

Изменить размер текста: A A

Специальные автобусы, которые доставляют жителей микрорайона «Волгарь» до железнодорожной станции Красный Кряжок и обратно, решили не отменять.

Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания сообщила, что отменит этот маршрут из-за его нерентабельности. Однако данное решение вызвало недовольство среди местных жителей. Они обратились в департамент транспорта Самары и к главе Куйбышевского района Александру Моргуну с просьбой разобраться в данной ситуации. Чиновники пообещали, что рассмотрят возможность продления данного маршрута.

Как сегодня, 28 сентября, сообщили представители дептранса, автобусные перевозки между «Волгарем» и станцией Красный Кряжок будут сохранены, правда, только до конца ноября.