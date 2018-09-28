Пробрался через балкон 4 этажа: в Самаре полицейский спас из горящей квартиры спящего мужчину

28 Сент. 11:50 2018-09-28T11:50:38+03:00

Хозяин жилплощади поставил на плиту кастрюлю и чуть не погиб, забыв ее вовремя выключить

Изменить размер текста: A A

Недавно в доме № 164 по улице Стара-Загора в Самаре произошло ЧП. Местные жители заметили, что из квартиры на четвертом этаже валит густой черный дым. К счастью, рядом находился участковый Билухаж Абубакиров. Полицейский сразу же поспешил на помощь жильцам дома.

Достучаться до хозяина квартиры он не смог, поэтому решил пробраться к нему с улицы. Несмотря на возможную угрозу для своей жизни, участковый перебрался на балкон дымящей квартиры из окна соседей. Там он нашел мужчину, который крепко спал на диване и не чувствовал запах гари.

Бесстрашный полицейский пробрался в горящую квартиру через балкон из окна соседей

Как выяснилось, хозяин жилища решил разогреть что-то на плите, но благополучно забыл об этом. Когда ему на помощь пришел полицейский, кастрюля уже накалилась до красна, и начал заниматься пожар.

Хозяин квартиры забыл вовремя выключить плиту

Благодаря своевременным действиям Билухажа Абубакирова трагедии удалось избежать. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, жильцы дома до сих пор благодарны полицейскому за свое спасение.