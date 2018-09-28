В Самаре на Московском шоссе водитель «Ланоса» сбил на «зебре» пенсионерку

28 Сент. 12:06 2018-09-28T12:06:54+03:00

Автомобилист не пропустил шедшую по "зебре" пенсионерку и сбил ее Фото: Архив "КП"

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В четверг, 27 сентября, примерно в 18:20 на 19 км Московского шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 37-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь по дублеру со стороны 18 км в направлении улицы Совхозной, напротив дома № 7 на 19 км Московского шоссе сбил 68-летнюю женщину. В этот момент пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы. Водитель иномарки не стал вызывать скорую помощь и сам отвез пострадавшую в больницу. Пенсионерку госпитализировали в реанимацию. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.