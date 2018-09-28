В Самаре в надписи на «окнах» трамвая в сквере Мичурина закрались ошибки

28 Сент. 12:34 2018-09-28T12:37:53+03:00

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Арт-объект «Трамвай», который в этом году установили в сквере Мичурина в Самаре, продолжает преследовать череда «неудач». Сначала на него «напали» вандалы, которые сломали два сиденья. А потом местные жители обнаружили, что в надписи на информационных табло, которые сделаны в виде окон трамвая и на которых изображена схема движения общественного транспорта, закрались ошибки.

В Самаре нашли "й" микрорайонФото: Соцсети

Так, горожане заметили, что у улицы Ташкентской пропала вторая буква «т», улица Владимирская внезапно преобразилась во «ВладимирОВскую», а еще, оказывается, в Самаре есть «й» микрорайон. Кроме того, создатели арт-объекта «обидели» Михаила Калинина, написав его фамилию с маленькой буквы.

Улица Ташкентская лишилась одной "т"Фото: Соцсети

Как отмечают в администрации города, недавно «Трамвай» вновь подвергся нападению хулиганов. Вандалы вновь выломали сиденье и исцарапали панели. Однако подрядчик продолжает неустанно «реанимировать» арт-объект после их посягательств.