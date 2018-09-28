Школьник из Сызрани изобрел робота-нюхача для угольных шахт

28 Сент. 13:10 2018-09-28T13:10:50+03:00

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Воспитанник Центра технического творчества сызранского филиала Политеха Алексей Алтышкин сконструировал мобильного робота-нюхача для поиска утечек в угольных шахтах, сообщает пресс-служба самарского вуза. Помогали ему в этом ведущий преподаватель центра Руслан Альмеев и учитель сызранской школы № 5 Дания Артемова.

Робот способен самостоятельно проезжать по ранее запрограммированному маршруту. Избежать столкновения с возможными препятствиями ему помогает ультразвуковой дальномер. На роботе установлены специальные датчики, которые определяют концентрацию углеводородных газов в воздухе. Кроме того, робот может находить места утечек газа и передавать изображения аварийных участков оператору по Wi-Fi, а в случае опасности – сигнал тревоги.

Отметим, что это изобретение уже победило в городском этапе областного конкурса научно-исследовательских проектов и на аналогичном международном конкурсе. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать внешний вид робота и доработать его, чтобы он мог более точно двигаться по маршруту.