ССК подарила ГУВД двух щенков восточноевропейской овчарки

28 Сент. 13:24 2018-09-28T14:16:23+03:00

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АО «ССК» занимается передачей электроэнергии и работает в рамках законодательства, поэтому всегда взаимодействует с различными подразделениями ГУВД. Энергетики и правоохранители работают слаженно и всегда готовы оказать друг другу содействие и помощь.

Восточноевропейские овчарки охраняют объекты энергокомпании. Щенков, которые они принесли, былорешено подарить ГУВД, чтобы в будущем они несли службу в правоохранительных органах.

В Центре кинологической службы для «новобранцев» началась новая жизнь – их ждет серьезная школа и профессиональная подготовка, пройдя которую они станут настоящими полицейскими собаками.

Напомним, что ССК не первый раз передает правоохранителям породистых щенков. В феврале этого года энергетики подарили ГУВД молодую овчарку по кличке Паприка. Собака прошла обучение в самарском Центре кинологической службы и теперь готовится поступать в Школу служебного собаководства МВД России в Ростове по профилю охранно-конвойная служба.