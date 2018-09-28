Под Самарой пьяный водитель на «десятке» разбился об бордюр островка безопасности
В четверг, 27 сентября, около 21:00 на трассе «Самара – Ульяновск» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там об бордюр островка безопасности разбился ВАЗ-2110, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников ГИБДД, 27-летний водитель «десятки», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны поселка Мирный в направлении Ульяновска. В пути следования автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и въехал в бордюр островка безопасности кольцевой развязки. Удар был довольно сильным. Машина получила серьезные механические повреждения.
В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.