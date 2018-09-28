2018-09-28T13:53:17+03:00
Общество

В Чапаевске 14-летняя девочка ушла в школу и не вернулась

По данным полицейских, школьница уже не раз сбегала из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Чапаевске полицейские и родственники разыскивают 14-летнюю Викторию Задорину (18.10.2003). В четверг утром, 27 сентября, девочка ушла из дома в школу и до сих пор не вернулась. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, школьница уже не раз сбегала из дома. Сейчас у нее при себе есть телефон, но на звонки она не отвечает.

Приметы Виктории: на вид 16 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, лицо смуглое, европейского типа, глаза карие, уши оттопыренные, волосы черные, крашенные, вьющиеся, собраны сзади в пучок, голос глухой, речь ясная.

Была одета: розовый плащ, брюки синего цвета, кофта серого цвета, кроссовки темно-синего цвета.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по номеру 02, 102.

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