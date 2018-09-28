В Самаре неизвестный водитель сбил на проспекте Металлургов пешехода и уехал

28 Сент. 14:11 2018-09-28T14:12:24+03:00

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В Самаре полицейские объявили в розыск водителя, который сбил пешехода на проспекте Металлургов и скрылся с места ДТП.

По данным ГУ МВД по региону, ДТП произошло в четверг, 27 сентября, в 6:00. Неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Пугачевской, решил повернуть налево на проспект Металлургов. При выполнении маневра автомобилист не уступил дорогу 43-летнему мужчине, который шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и сбил его. После этого виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении. В результате случившегося пешеход получил травмы и сам обратился в больницу.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или что-либо знает о скрывшемся водителе, сообщить об этом по адресу: улица Литвинова, 360, кабинет № 5. Также можно звонить по телефону: 8-927-650-57-77 - отделение розыска полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре.