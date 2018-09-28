Из агронома в члены правительства: Николая Абашина назначили министром сельского хозяйства Самарской области

28 Сент. 14:36 2018-09-28T14:36:36+03:00

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Бывшего главу Кинельского района Николая Абашина официально назначили на пост министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Дмитрия Азарова размещено на сайте регионального правительства.

Напомним, глава региона предложил Николаю Абашину перейти в областное правительство во вторник, 25 сентября. От этого предложения он отказываться не стал и выразил готовность работать на благо Самарского края. Новому министру сельского хозяйства Дмитрий Азаров обозначил следующие первоочередные задачи: поддержка и развитие сферы животноводства, укрепление перерабатывающей области и развитие растениеводства.

По образованию Николай Абашин – агроном. В этой отрасли он работал с 1984 года. С 2006 по 2008 год он занимал должность главы села Георгиевка. Затем Николая Абашина повысили до главы Кинельского района. На этом посту он проработал около 10 лет.