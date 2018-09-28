Власти Самары собираются убрать горы мусора в Постниковом овраге

28 Сент. 14:40 2018-09-28T14:40:02+03:00

Когда мусор увезут, в администрации Самары не уточнили Фото: из личного архива

В мэрии города «КП-Самара» сообщили, что свалку около Ботанического сада ликвидируют

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Власти Самары планируют убрать свалку в Постниковом овраге. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в городской мэрии.

- По информации администрации Октябрьского района, свалка мусора внесена в реестр несанкционированных свалок и подлежит ликвидации, - рассказал собеседник.

Однако когда именно мусор увезут, в администрации Самары не уточнили.

Напомним, о свалке в Постниковом овраге «КП-Самара» рассказали местные жители. По их словам, в овраге около Ботанического сада скопились огромные кучи мусора, от которых исходит ужасная вонь. Кроме того, самарцы обеспокоены тем, что мусор скапливается на берегах ручья, который впадает в Волгу.