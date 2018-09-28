Власти Самары собираются убрать горы мусора в Постниковом овраге
Власти Самары планируют убрать свалку в Постниковом овраге. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в городской мэрии.
- По информации администрации Октябрьского района, свалка мусора внесена в реестр несанкционированных свалок и подлежит ликвидации, - рассказал собеседник.
Однако когда именно мусор увезут, в администрации Самары не уточнили.
Напомним, о свалке в Постниковом овраге «КП-Самара» рассказали местные жители. По их словам, в овраге около Ботанического сада скопились огромные кучи мусора, от которых исходит ужасная вонь. Кроме того, самарцы обеспокоены тем, что мусор скапливается на берегах ручья, который впадает в Волгу.