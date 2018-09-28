«Ростелеком» займется аэрофотосъемкой земель Самарской области

28 Сент. 14:49 2018-09-28T14:49:07+03:00

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«Ростелеком» подписал соглашение о намерениях внедрения подробной аэрофотосъемки земель с малой высоты с министерством сельского хозяйства Самарской области. Агропромышленный комплекс губернии планирует использовать новую услугу компании для создания точных карт, определения границ и площадей сельскохозяйственных угодий.

Разработку и внедрение технологии подробной аэрофотосъемки с использованием беспилотных авиационных комплексов осуществляет отдел прикладных проектов Самарского филиала «Ростелекома» в партнерстве с АНО «Кластерный инжиниринговый центр Самарской области».

Для загрузки, хранения и обработки большого количества фотоснимков с высоким разрешением специалисты компании предложили использовать возможности национальной геоинформационной платформы РусГИС, разработанной компанией «Ростелеком». Она позволяет реализовать сценарии повышенной сложности: наложить подробную карту местности на изображение со спутника, а затем проанализировать полученные данные и адаптировать их под запросы конкретного заказчика.

«Облако национальной геоинформационной платформы вмещает петабайты информации, – комментирует директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Иванов. – При помощи ортофотопланов аграрии будут составлять прогнозы урожайности и выявлять потребности во внесении удобрений. Аналитика на базе платформы РусГИС позволит контролировать качество посевных работ и обработки почвы».

Первые испытания подробной аэрофотосъемки по технологии, разработанной «Ростелекомом», были проведены над поселком Кошелевка под Сызранью. В вылетах были задействованы беспилотные авиационные комплексы собственной разработки инжинирингового центра Самарской области и аэрофотосъемочные системы «Геоскан». Эти летающие лаборатории предназначены для длительного воздушного дистанционного мониторинга земной поверхности. Они снимают видео в режиме реального времени при дневном освещении и при помощи тепловизора в инфракрасном спектре. Фотоизображения сохраняются на съемный носитель.

Испытания прошли успешно. Расшифровка данных показала, что разрешение снимков составляет три пикселя на один сантиметр земной поверхности. Это в 50 раз больше, чем мог бы воспроизвести космический телескоп Hubble в идеальных условиях: при отсутствии облачности, смога, тумана и пыли над объектом.

Возможности аэрофотосъемки с большим разрешением практически не ограничены – помимо использования в сельском хозяйстве, ее можно применять для обнаружения несанкционированных свалок, незаконной вырубки леса, пожаров, стихийных бедствий, мониторинга чрезвычайных ситуаций.