В аэропорту Курумоч почти на 7 часов задержали рейс до Антальи

28 Сент. 15:00 2018-09-28T15:00:39+03:00

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Сегодня, 28 сентября, более двух сотен пассажиров стали «заложниками» самарского аэропорта Курумоч. Дело в том, что авиакомпания Azur air должна была доставить их на своем самолете в Анталью, но воздушное судно «немного» задержалось.

Рейс Самара – Анталья был назначен на 3:15, но в обозначенное время пассажиры – 243 человека – улететь не смогли. Вылет задержался на 6 часов 45 минут. На это время пассажиров разместили в здании аэропорта. Также им предоставили напитки и питание. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, многочасовое ожидание людей закончилось в 10:00. Именно в это время самолет отправился в путь до Антальи.