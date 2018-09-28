Вход для самарских болельщиков на «Казань Арену» на матч «Рубин» - «Крылья Советов» будет платным

28 Сент. 15:20 2018-09-28T15:20:05+03:00

Посмотреть игру можно будет за 100 рублей

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Самарские болельщики смогут попасть на «Казань Арену» на игру 9 тура РПЛ «Рубин» - «Крылья Советов» за деньги. Билеты на «волжское дерби» для фанатов «КС» будут стоить 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе самарской команды.

- К гостевым кассам можно выйти через подземный переход со стороны улицы Ямашева. Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча, - говорится в сообщении.

Напомним, матч «Рубин» - «Крылья Советов» пройдет в понедельник, 1 октября, в Казани. Начнется встреча в 20:30 по самарскому времени (19:30 по местному времени).

После 8 туров «Крылья Советов» располагаются на 13 месте в турнирной таблице РПЛ с 7 очками. «Рубин» на 8 месте с 11 очками.