2018-09-28T16:06:17+03:00
Происшествия

Главного редактора одного из СМИ Самарской области обвинили в клевете

Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Главный редактор опубликовал в интернете материалы, в которых обвинил невиновных людей в преступленияхГлавный редактор опубликовал в интернете материалы, в которых обвинил невиновных людей в преступленияхФото: Архив "КП"
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Недавно к полицейским села Богатое обратились трое местных жителей. Они заявили, что одно из районных СМИ распространяет в сети в отношении них клевету.

Как выяснили стражи порядка, ложные сведения о заявителях распространял главный редактор одного из официально зарегистрированных СМИ – 31-летний местный житель. Он обвинял потерпевших в нарушении закона, преступлениях, а также в нечестных поступках и недобросовестности. На самом же деле все эти факты не соответствуют действительности.

После проведенной проверки правоохранители завели на главного редактора три уголовных дела по статье «Клевета». Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы за 1 год, либо обязательные работы на срок до 240 часов.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы, побудившие гражданина пойти на такой шаг, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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