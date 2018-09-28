В Самаре экскаватор оставил без света перекресток Вольская -XXII Партсъезда

28 Сент. 15:43 2018-09-28T15:43:42+03:00

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Днем в пятницу, 28 сентября, в Самаре на пересечении улиц Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно погасли светофоры, что значительно осложнило движение транспорта. Как выяснилось, перекресток обесточил неосторожный водитель экскаватора.

Фото: DORSIGNALФото: Twitter.com

- Аварийное отключение электроснабжения произошло из-за повреждения питающего кабеля электросетей, - рассказали в «Дорсигнале».

В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы. О сроках завершения ремонта пока информации нет.