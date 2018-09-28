На реконструкцию стадиона «Торпедо» на улице Мичурина в Самаре безвозмездно дадут 2 млн рублей

28 Сент. 15:48 2018-09-28T15:48:56+03:00

Социальный партнер не только платит налоги, но и дополнительно выделил два миллиона рублей, которые пойдут на начало реконструкции стадиона «Торпедо» Фото: Яндекс

На эти деньги собираются построить поле для мини-футбола и площадку для занятия силовой гимнастикой

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В самарской городской думе в четверг, 27 сентября, прошло 49-е заседание. На нем внесли изменения в бюджет 2018 года. Учли безвозмездные поступления денег вышестоящих бюджетов. Всего безвозмездно выделили 141,2 млн рублей.

Среди них 2 млн рублей, который дали на обустройство мини-футбольного поля (вероятнее всего, с искусственным покрытием) и площадки для занятий силовой гимнастикой на стадионе «Торпедо» на улице Мичурина. Деньги поступят в виде целевых пожертвований. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Самары.

- Социальный партнер не только платит налоги, но и дополнительно выделил два миллиона рублей, которые пойдут на начало реконструкции муниципального стадиона «Торпедо», который находится на улице Мичурина. Это позволит заниматься физкультурой учащимся близлежащей школы и местному населению, - сказал на заседании председатель думы Алексей Дегтев.