2018-09-28T15:48:56+03:00
Спорт

На реконструкцию стадиона «Торпедо» на улице Мичурина в Самаре безвозмездно дадут 2 млн рублей

На эти деньги собираются построить поле для мини-футбола и площадку для занятия силовой гимнастикой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Социальный партнер не только платит налоги, но и дополнительно выделил два миллиона рублей, которые пойдут на начало реконструкции стадиона «Торпедо»Социальный партнер не только платит налоги, но и дополнительно выделил два миллиона рублей, которые пойдут на начало реконструкции стадиона «Торпедо»Фото: Яндекс
Изменить размер текста:

В самарской городской думе в четверг, 27 сентября, прошло 49-е заседание. На нем внесли изменения в бюджет 2018 года. Учли безвозмездные поступления денег вышестоящих бюджетов. Всего безвозмездно выделили 141,2 млн рублей.

Среди них 2 млн рублей, который дали на обустройство мини-футбольного поля (вероятнее всего, с искусственным покрытием) и площадки для занятий силовой гимнастикой на стадионе «Торпедо» на улице Мичурина. Деньги поступят в виде целевых пожертвований. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Самары.

- Социальный партнер не только платит налоги, но и дополнительно выделил два миллиона рублей, которые пойдут на начало реконструкции муниципального стадиона «Торпедо», который находится на улице Мичурина. Это позволит заниматься физкультурой учащимся близлежащей школы и местному населению, - сказал на заседании председатель думы Алексей Дегтев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет