Отопительный сезон в Самаре официально стартует 1 октября

28 Сент. 16:28 2018-09-28T16:29:20+03:00

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Тепло в дома жителей Самары начнет поступать уже на следующей неделе. Согласно постановлению администрации города, отопительный сезон 2018-2019 годов стартует с 1 октября.

Как отмечают в мэрии, подавать тепло будут поэтапно. В первую очередь отопление начнут включать в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, домах престарелых и других соцобъектах.

- Ресурсоснабжающим организациям дано поручение провести включение теплоисточников и теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов, - рассказали в мэрии города.

В течение двух недель со старта отопительного сезона будет открыта горячая линия, куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения. Соответствующие телефоны разместят на сайтах администрации и департамента городского хозяйства и экологии. Контролировать ход подключения к теплу будут главы районных администраций.