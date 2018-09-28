2018-09-28T16:53:29+03:00
Общество

В Самаре 29 сентября в районе набережной перекроют дороги

В столице 63 региона все-таки решили провести легкоатлетическую эстафету
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения будут действовать с 9:00 до 15:00Ограничения будут действовать с 9:00 до 15:00Фото: Архив "КП"
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Самарские власти не отказались от планов на проведение XIV областной легкоатлетической эстафеты. Спортивное мероприятие решили посвятить памяти спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова, который скончался на прошлой неделе после продолжительной болезни.

Эстафета пройдет в субботу, 29 сентября, в районе набережной реки Волги. В связи с этим там будет введено временное ограничение на движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 9:00 до 15:00 будет закрыт проезд по следующим участкам улиц:

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Также на этих участках улиц с 20:00 28 сентября до 15:00 29 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Кроме того, ограничения затронут общественный транспорт. С 9:00 до 15:00 29 сентября автобусы № 11, 61, 247 и 261 будут ездить в объезд по следующей схеме:

- автобусы №№ 61, 247, 261 - по улицам Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева и далее по своему маршруту – в обоих направлениях;

- автобус № 11 в направлении Губернского рынка - по проспекту Ленина, а затем по улицам Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Вилоновской, Максима Горького и далее по своему маршруту; а в направлении станции метро «Алабинская» - по улицам Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Ново-Садовой.

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