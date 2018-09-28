2018-09-28T17:05:31+03:00
Общество

В Самарской области ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и дождь

До 7 утра субботы на улицу лучше не выходить
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Последние выходные сентября будут дождливыми и ветренымиПоследние выходные сентября будут дождливыми и ветренымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. По данным Приволжского УГМС, с 19 часов пятницы, 28 сентября, до 7 часов субботы, 29 сентября, местами по региону пройдет небольшой и умеренный дождь. Кроме того, будет дуть сильный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С, в Самаре ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.

К слову, в воскресенье, 30 сентября, в большинстве районов области также ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 7...12 °C.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улицах; не стоять и не ходить возле ЛЭП, деревьев, рекламных конструкций и непрочных навесов. Водителям сотрудники МЧС советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет