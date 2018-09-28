В Самарской области ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и дождь

28 Сент. 17:05 2018-09-28T17:05:31+03:00

До 7 утра субботы на улицу лучше не выходить

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В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. По данным Приволжского УГМС, с 19 часов пятницы, 28 сентября, до 7 часов субботы, 29 сентября, местами по региону пройдет небольшой и умеренный дождь. Кроме того, будет дуть сильный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С, в Самаре ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.

К слову, в воскресенье, 30 сентября, в большинстве районов области также ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 7...12 °C.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улицах; не стоять и не ходить возле ЛЭП, деревьев, рекламных конструкций и непрочных навесов. Водителям сотрудники МЧС советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.