Власти региона: состояние воздуха в Тольятти нормализовалось

28 Сент. 18:37 2018-09-28T18:37:52+03:00

Сейчас региональные власти и Росприроднадзор работают с крупнейшими промышленными предприятиями Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Длительный период неблагоприятных метеорологических условий, продолжавшийся в Тольятти 25 дней, закончился 17 сентября. С 18 сентября экологическая ситуация спокойная, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксированы. Такое сообщение появилось в пятницу, 28 сентября, на сайте областного правительства. Ссылаются власти Самарской области на Приволжское УГМС.

- Сведений об аварийных выбросах загрязняющих веществ не поступали, - говорится в сообщении.

Сейчас региональные власти и Росприроднадзор работают с крупнейшими промышленными предприятиями Тольятти. В том числе проводят административные расследования по вопросу нарушения условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ.

Кроме того, минлесхоз Самарской области подготовил проект, согласно которому все крупные промышленные объекты должны будут регулировать выбросы с учетом погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Если есть промышленность, будут и запахи!": в Тольятти выясняют причины экологической проблемы

Промышленники из автостолицы рассказали, что они делают и готовы делать для того, чтобы ситуация улучшилась (подробности)

Дмитрий Азаров потребовал выявить предприятия, отравляющие воздух в Тольятти

Губернатор Самарской области взял на контроль экологическую ситуацию в городе (подробности)

"В Тольятти уже нечем дышать, дети болеют": автомобильную столицу России окутал "ядовитый туман"

Жители пожаловались в ВОЗ на химатаки предприятий, которые, по их мнению, начали активно отрабатывать вынужденные простои, и готовы выйти на митинг (подробности)