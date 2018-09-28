2018-09-28T18:37:52+03:00
Общество

Власти региона: состояние воздуха в Тольятти нормализовалось

Период неблагоприятных метеорологических условий закончился 17 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас региональные власти и Росприроднадзор работают с крупнейшими промышленными предприятиями ТольяттиСейчас региональные власти и Росприроднадзор работают с крупнейшими промышленными предприятиями ТольяттиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Длительный период неблагоприятных метеорологических условий, продолжавшийся в Тольятти 25 дней, закончился 17 сентября. С 18 сентября экологическая ситуация спокойная, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксированы. Такое сообщение появилось в пятницу, 28 сентября, на сайте областного правительства. Ссылаются власти Самарской области на Приволжское УГМС.

- Сведений об аварийных выбросах загрязняющих веществ не поступали, - говорится в сообщении.

Сейчас региональные власти и Росприроднадзор работают с крупнейшими промышленными предприятиями Тольятти. В том числе проводят административные расследования по вопросу нарушения условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ.

Кроме того, минлесхоз Самарской области подготовил проект, согласно которому все крупные промышленные объекты должны будут регулировать выбросы с учетом погоды.

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