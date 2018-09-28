Увеличение тарифов за горячую воду на 50% в Самарской области не коснется обычных жителей

28 Сент. 19:21 2018-09-28T19:21:39+03:00

В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление Фото: Архив "КП"

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Жителей Самарской области в пятницу, 28 сентября, взбудоражила новость – в октябре тем, у кого нет счетчиков, придется заплатить за горячую воду в два раза больше. Региональные власти поспешили успокоить граждан – платить будут УК, ТСЖ и ЖКС Самары и Тольятти.

- Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в сентябре выполнит начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Это касается тех жилищных организаций, которые не установили общедомовые приборы учета до 1 сентября 2018 года. Граждан это никак не касается, на них перевыставить УК не могут, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области.

При этом жителей предупреждают: если в квитанциях за горячую воду стоят завышенные цены – обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Кроме того, нужно проверить свои УК, ТСЖ и ЖКС на наличие общедомовых приборов учета. Если счетчиков нет, то нужно потребовать произвести их монтаж.

- В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. 8648 МКД получают коммунальный ресурс «Горячая вода», из них около 60% имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть оснащен ли дом общедомовым счетчиком можно в системе ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru), - советуют в региональном правительстве.