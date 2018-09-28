2018-09-28T20:12:10+03:00
Общество

В домах Самарской области устанавливают цифровое телевидение: зачем это нужно и что надо знать об этом

Тезисно рассказываем, зачем аналоговое телевидение меняют на цифровое
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Россия полностью планирует перейти на цифровое телевидение с 11 января 2019 годаРоссия полностью планирует перейти на цифровое телевидение с 11 января 2019 годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Россия полностью планирует перейти на цифровое телевидение с 11 января 2019 года. Самарская область к этой дате вместе со всей страной должна быть готова к «цифре». Для тех, у кого есть современные телевизоры, переход с аналогового ТВ на цифровое пройдет незаметно, а вот обладателям телевизоров постарше понадобится приставка.

Чтобы объяснить все преимущества цифрового телевидения и рассказать, как на него перейти, в Самарской области проводят выездные презентации. 26 сентября такая презентация прошла в Сергиевске. На ней присутствовали представители муниципалитета, общественных советов, ветеранских организаций и главы 17 сел.

«КП-Самара» в тезисах рассказывает, что надо знать о цифровом телевидении.

- Качество «картинки» цифрового ТВ выше, чем у аналогового.

- Это бесплатно. Если вас просят заплатить за установку оборудования, смело показывайте таким работникам на дверь.

- Нет абонентской платы. Т.е. платить за то, чтобы посмотреть телевизор не придется.

- Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от размера и удаленности населенного пункта.

- Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна только антенна ДМВ-диапазона.

- Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Оборудование можно установить самому. Антенну, приставку и соединительный кабель можно купить в магазине бытовой техники, а для подключения не нужны никакие специальные знания, сделать это можно самому.

- Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет