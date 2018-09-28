В домах Самарской области устанавливают цифровое телевидение: зачем это нужно и что надо знать об этом

28 Сент. 20:11 2018-09-28T20:12:10+03:00

Россия полностью планирует перейти на цифровое телевидение с 11 января 2019 года Фото: Архив "КП"

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Россия полностью планирует перейти на цифровое телевидение с 11 января 2019 года. Самарская область к этой дате вместе со всей страной должна быть готова к «цифре». Для тех, у кого есть современные телевизоры, переход с аналогового ТВ на цифровое пройдет незаметно, а вот обладателям телевизоров постарше понадобится приставка.

Чтобы объяснить все преимущества цифрового телевидения и рассказать, как на него перейти, в Самарской области проводят выездные презентации. 26 сентября такая презентация прошла в Сергиевске. На ней присутствовали представители муниципалитета, общественных советов, ветеранских организаций и главы 17 сел.

«КП-Самара» в тезисах рассказывает, что надо знать о цифровом телевидении.

- Качество «картинки» цифрового ТВ выше, чем у аналогового.

- Это бесплатно. Если вас просят заплатить за установку оборудования, смело показывайте таким работникам на дверь.

- Нет абонентской платы. Т.е. платить за то, чтобы посмотреть телевизор не придется.

- Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от размера и удаленности населенного пункта.

- Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна только антенна ДМВ-диапазона.

- Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Оборудование можно установить самому. Антенну, приставку и соединительный кабель можно купить в магазине бытовой техники, а для подключения не нужны никакие специальные знания, сделать это можно самому.

- Вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы «горячей линии» проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.