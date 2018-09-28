2018-09-28T20:43:09+03:00
Общество

Самарский проект «Модерн в облаках» стал призером престижного регионального конкурса

Он занял второе место в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ-2018» в Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Цель проекта – представить гостям чемпионата мира самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Фото: «Модерн в облаках»Цель проекта – представить гостям чемпионата мира самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Фото: «Модерн в облаках»
Изменить размер текста:

В Чебоксарах 26 и 27 сентября прошел финал престижного регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов. Там представили 137 проектов из 13 регионов страны. Всего же в конкурсе участвовали 210 проектов из 17 регионов.

Награды удостоился и один самарский проект. Им стал «Модерн в облаках», который занял второе место в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу». Он проиграл только двум казанским проектам – «The Kremlin Confederation of ART» и «Программе гостеприимства в Национальном музее Республики Татарстан».

Напомним, летом в Самаре в рамках проекта «Модерн в облаках» в воздух над 18 зданиями, выполненными в стиле модерн, поднимали 4-метровые гелиевые шары. На них были названия и год постройки каждого из объектов, а также графическое изображение здания. Цель проекта – представить гостям чемпионата мира самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет