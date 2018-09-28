Самарский проект «Модерн в облаках» стал призером престижного регионального конкурса

28 Сент. 20:43 2018-09-28T20:43:09+03:00

Он занял второе место в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ-2018» в Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»

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В Чебоксарах 26 и 27 сентября прошел финал престижного регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов. Там представили 137 проектов из 13 регионов страны. Всего же в конкурсе участвовали 210 проектов из 17 регионов.

Награды удостоился и один самарский проект. Им стал «Модерн в облаках», который занял второе место в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу». Он проиграл только двум казанским проектам – «The Kremlin Confederation of ART» и «Программе гостеприимства в Национальном музее Республики Татарстан».

Напомним, летом в Самаре в рамках проекта «Модерн в облаках» в воздух над 18 зданиями, выполненными в стиле модерн, поднимали 4-метровые гелиевые шары. На них были названия и год постройки каждого из объектов, а также графическое изображение здания. Цель проекта – представить гостям чемпионата мира самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.