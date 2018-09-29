2018-09-29T19:43:52+03:00
Происшествия

Впервые увидел ребенка в зале суда: главу Фонда капремонта оставили под стражей до 31 декабря

Подсудимый хотел на домашний арест и настаивал на том, что у его семьи нет денег на жизнь
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Архипова оставили под стражей еще на 3 месяцаАрхипова оставили под стражей еще на 3 месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28 сентября в Самарском районном суде рассмотрели ходатайство об изменении меры пресечения для экс-главы Фонда капремонта Михаила Архипова. Адвокаты просили суд перевести его на домашний арест. Следователь попросил оставить Архипова под стражей до 31 декабря.

Напомним, Михаила Архипова подозревают в совершении коммерческого подкупа. По материалам следствия, глава Фонда капремонта Самарской области делал преференции подрядчикам, которые выплачивали ему проценты от выполнения госзаказов. В качестве посредника, по версии следствия, выступал брат подсудимого.

Сам Архипов вину не признает и попросил перевести его под домашний арест. Как передал из зала суда собственный источник "КП"-Самара", подсудимый настаивал на том, что у него на работе только положительные характеристики, много наград и благодарственных писем. Кроме того, по его мнению, прямых доказательств его вины не представили. Архипов пообещал, что не собирается скрываться от суда. Тем более, его отстранили от должности. Среди аргументов Архипова было и то, что жена недавно родила ребенка и сидит дома с тремя детьми. Якобы у них нет средств к существованию, и отец даже не видел своего ребенка.

В перерыве Архипову показали видео с новорожденным. Суд решил, что этого достаточно и продлил срок нахождения в СИЗО до 31 декабря.

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